Leticia Brédice se ha destacado a lo largo de su carrera por su gran capacidad actoral, interpretando distintos roles, incluso mientras combatía contra sus adicciones.

La actriz está recuperada de esa problemática y ahora cuenta su experiencia, desde el inicio hasta el clic que le permitió salir.

En diálogo con El Ejército de la Mañana, en Bondi Live, Leticia Brédice brindó detalles sobre los trastornos alimenticios que vivió y cómo terminó consumiendo anfetaminas.

Leticia Brédice habló de sus adicciones: “Tomaba anfetaminas como si fueran caramelos”. Foto: Instagram @letibredice

LETICIA BRÉDICE HABLÓ DE SUS ADICCIONES

La actriz empezó: “Yo tomé anfetaminas para tener el peso que me decían las vestuaristas y los productores para poder pertenecer. Tomaba anfetaminas como si fueran caramelos”.

A ello agregó: “Dije, yo tengo que parar y cuando se me termine el frasco no tengo que ir más a un homeopático mentiroso. Eran recetas magistrales y si engordaba unos kilos me encerraba. Los productores me decían: ‘Bua, ¿qué pasó? Me cambiaron la actriz’. Por dos semanas no comía y me decían, ‘bueno, ahora sí’”.

Fue entonces que hizo el clic. “Empecé a escuchar que la gente se moría. Recordarán el caso famoso de la señora que estaba con Soldán y eso a mí me asustó mucho”, recordó.

Finalmente, reflexionó: “Esa lucha para dejarla fue muy difícil, porque la anfetamina se vuelve como una bayaspirina. Te modifica la salud mental y la emocional también”.