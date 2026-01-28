Leticia Bredice fue vista en las últimas horas recorriendo un local de ofertas sobre la calle Florida, en pleno centro porteño. Lejos de producciones glamorosas, la actriz optó por un plan cotidiano: mirar percheros, comparar precios y elegir prendas con calma.

Con un look relajado y urbano, Bredice se mostró concentrada en la búsqueda, revisando ropa y llevándose varias opciones en brazos.

LETICIA BREDICE FAN DE LAS OFERTAS

Acompañada por un amigo, pasó desapercibida para muchos transeúntes, aunque la escena llamó la atención de quienes reconocieron a la artista en un contexto poco habitual para las figuras del espectáculo.

Leticia Bredice sorprendió comprando ropa en un local de ofertas de la calle Florida. Crédito: Instagram

La postal dejó en claro un costado simple y auténtico de la actriz, que no duda en sumarse al circuito comercial más popular de la ciudad. Una imagen que rompe con los estereotipos y confirma que las ofertas de la calle Florida también conquistan a las celebridades.