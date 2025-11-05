Tras el fuerte escándalo que sacudió a Lourdes “Lowrdez” Fernández y la exposición mediática de su conflicto con su ex, Leandro García Gómez (quien se encuentra detenido), su abogado, Yamil Castro Bianchi, habló en América Noticias y dio detalles sobre el avance que hizo la cantante de Bandana.

El letrado comenzó agradeciendo la visibilidad del tema: “No dejo de agradecer la labor que vienen realizando y sobre todo por poner en la discusión pública esta situación, porque creo que lo importante de este caso no es solo qué hace una víctima frente a un hecho, sino también su entorno, su grupo cercano, su familia, sus amigas”.

Castro Bianchi explicó que Lowrdez decidió intervenir formalmente en la causa: “Tuvimos una charla donde la noté muy bien. Le expliqué la necesidad de no enterarnos por la prensa de lo que suceda, sino de intervenir en la causa como parte querellante para ser oída”, señaló.

Además, confirmó que la actriz comenzó un tratamiento psicológico para poder procesar el trauma vivido: “En el día de hoy comenzaba tratamiento con una profesional de la salud porque esto fue traumático“, remarcó. Y cerró: ”Es una situación postraumática que hay que trabajar necesariamente, y el ámbito no es la Justicia”.

LEANDRO GARCÍA GÓMEZ ROMPIÓ EL SILENCIO ANTE LA JUSTICIA TRAS EL ESCÁNDALO CON LOWRDEZ FERNÁNDEZ

En medio del escándalo que conmocionó al mundo del espectáculo, Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes “Lowrdez” Fernández, finalmente se presentó a declarar ante la Justicia. La información fue confirmada por Ángel de Brito, quien compartió los detalles en las redes sociales.

“Terminó la declaración indagatoria Leandro García Gómez; negó todos los hechos. Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina”, escribió el conductor de LAM, revelando que el acusado “negó haber amenazado a las amigas y dice que no es del tipo de personas que crea perfiles falsos”.

De acuerdo con el periodista, García Gómez se negó a responder preguntas durante la indagatoria, manteniendo una postura cerrada ante las autoridades: “Se negó a contestar preguntas”, cerró De Brito, quien también agregó que el imputado tenía una probation vigente en la Ciudad de Buenos Aires, la cual le fue revocada recientemente debido al nuevo conflicto judicial.