La cantante Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez e integrante de Bandana, decidió presentarse como querellante en la causa judicial contra su ex pareja, Leandro Esteban García Gómez, luego de que la justicia dictara su procesamiento con prisión preventiva por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones.

La decisión fue confirmada por su abogado, Yamil Castro Bianchi, quien señaló que la artista tomará un rol activo en el expediente para “garantizar que la investigación avance y proteger sus derechos como víctima”.

Qué resolvió la Justicia

El juez Diego Slupsky procesó a García Gómez por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, y ordenó que continúe detenido en la alcaidía ubicada en Beazley al 3800.

Además, dictó un embargo por $15 millones sobre sus bienes.

📄 Los hechos según la resolución judicial

El fallo describe que el 23 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00, tras dos ingresos previos de la policía al domicilio, Lourdes fue encontrada acostada en una cama, con signos de somnolencia y en un evidente estado de vulnerabilidad.

Durante el operativo, los agentes hallaron a García Gómez escondido dentro de un placard, desde donde reaccionó de manera violenta y terminó siendo reducido.

Lesiones constatadas en Lowrdez

El parte médico incorporado al expediente detalla:

Excoriación eritematosa en dorso de pie izquierdo (menos de 24 horas).

Excoriación costrosa de 1 cm en rodilla izquierda (más de 24 horas).

Excoriación en muslo izquierdo (más de 24 horas).

Equimosis en pierna derecha (en dos sectores, ambas de más de 24 horas).

Testimonios que acreditan violencia previa

El expediente incluye dos testimonios clave:

La madre de Lowrdez , quien dijo haber notado marcas en el rostro de su hija y que ella refirió dolor intercostal , aunque en ese momento lo justificó diciendo que se había caído por las escaleras.

El testigo identificado como W.A.M., quien declaró que el 9 de octubre Lourdes le confió que había sufrido una “golpiza”, y él pudo ver hematomas en la zona costal y en el omóplato.

La Justicia concluye que el imputado ejerció violencia física y psicológica en reiteradas oportunidades, restringió su libertad y generó un contexto de sometimiento y temor, agravado por la relación afectiva.

Los delitos por los que queda procesado

Según el fallo, García Gómez es considerado autor penalmente responsable de:

Lesiones leves agravadas por violencia de género , en concurso con

Privación ilegítima de la libertad agravada (hechos del 1 y 2 de octubre).

Privación ilegítima de la libertad agravada con coacción (entre el 17 y 23 de octubre).

Tres hechos de amenazas coactivas.

Además, se ordenó el embargo de $15.000.000.

La decisión de Lowrdez: ser querellante

Aunque en un primer momento la cantante intentó proteger emocionalmente a su ex pareja, finalmente resolvió avanzar con firmeza en la vía judicial.

Su abogado adelantó que se pedirán medidas de protección adicionales y que Lourdes se encuentra en un proceso de recuperación emocional acompañada por su entorno.

La presentación de Lowrdez como querellante marca un punto de inflexión en la causa, y refuerza un mensaje central:la violencia puede estar oculta incluso en vínculos afectivos, y denunciar es un acto de supervivencia.