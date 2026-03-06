Durante una entrevista en el programa “Perros de la Calle” de Urbana Play 104.3 FM, Lowrdez —cuyo nombre real es Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana— sorprendió a todos con una historia tan íntima como hilarante.

La cantante relató que un chofer de Uber intentó coquetear con ella mientras la llevaba a destino. Lejos de incomodarse, Lowrdez lo frenó en seco con una respuesta que nadie esperaba: le confesó que acababa de operarse y no estaba en condiciones de tener relaciones sexuales.

La operación: una histerectomía

Con total naturalidad y sin perder el humor, Lowrdez explicó el motivo médico detrás de su situación: “Me enganchó un Uber, boludo, pero yo estoy incog... No, no, no... me saqué el útero hace dos meses, tuve un gran problema, ¿entendés?”

La artista se sometió a una histerectomía completa —la extirpación del útero y los ovarios— en el Sanatorio Finochietto, a raíz de un problema de salud relacionado con miomas (quistes uterinos). La intervención fue programada y de alto impacto físico, requiriendo un período de recuperación considerable.

El momento cumbre del relato llegó cuando Lowrdez utilizó el apodo con el que Bandana fue asociada en su época de mayor fama —las integrantes del grupo fueron imagen de la Cajita Feliz de McDonald’s— para hacer una broma sobre su situación actual: “No, está cerrada la cajita feliz. Fuimos cajita feliz.” La frase generó carcajadas en el estudio y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Su excompañera Lissa Vera, también presente en el programa, se sumó entre risas a la conversación y recordó los distintos objetos y promociones de los que las chicas de Bandana fueron imagen en su momento de gloria: tarjetas telefónicas, perfumes, y por supuesto, la icónica cajita feliz.

Como si fuera poco, Lowrdez sumó otra historia relacionada con el mismo apodo: “El otro día no me dejaron entrar al baño de McDonald’s y una vieja empieza: ‘¡Esta fue cajita feliz!’”