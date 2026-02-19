El piloto argentino Valentín Yankelevich iniciará una nueva etapa en su carrera deportiva al incorporarse al Campeonato Argentino de TC2000. Allí formará parte del equipo oficial de Toyota Gazoo Racing, una de las estructuras más prestigiosas del automovilismo nacional.

Su debut oficial será del 13 al 15 de marzo en el circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, escenario que marcará el inicio de su primera temporada dentro de una de las categorías más exigentes del país.

Valentín Yan y Franco Colapinto (Foto: Instagram @valenyan_)

El ingreso al TC2000 representa un hito clave en su recorrido profesional y la concreción de un objetivo que lo acompañó desde sus primeros pasos en el automovilismo. La llegada a esta divisional consolida su crecimiento deportivo y su proyección a futuro.

Leé más:

Gustavo Yankelevich reapareció junto a su nieto Valentín, que brilló en el TC 2000

VALENTÍN YANKELEVICH DEBUTA EN EL TC2000 CON TOYOTA: SU GRAN DESAFÍO

“Estoy muy orgulloso de incorporarme como piloto oficial. Es una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, una de las oportunidades más importantes de mi carrera. Es un sueño que tenía desde chico y hoy poder hacerlo realidad me llena de motivación”, expresó el joven piloto.

El anuncio de Valentín Yan (Foto: Instagram @valenyan_)

“Estoy muy emocionado y con muchas ganas de comenzar la temporada y estar a la altura de este desafío”, agregó Yankelevich, quien se prepara para compartir pista con algunos de los referentes más importantes del automovilismo argentino.

Este debut inaugura una etapa de crecimiento y proyección dentro del TC2000, donde buscará consolidarse fecha a fecha. Así, se abre un nuevo capítulo en la carrera de Valentín Yankelevich, frente a uno de los desafíos más relevantes de su trayectoria.

Leé más:

Así fue el debut de Valentín, el hijo de Romina Yan, como piloto de TC 2000: en qué posición terminó

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.