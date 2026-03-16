Valentín Yankelevich tuvo un estreno sobresaliente en el TC2000 al finalizar en la tercera posición en la competencia disputada en el circuito callejero del Parque de la Ciudad.

En el regreso de este tipo de trazados al calendario tras 13 años de ausencia, el joven piloto completó un fin de semana destacado en su primera experiencia dentro de la categoría.

La carrera, que se desarrolló ante más de 70.000 espectadores, presentó un escenario especialmente desafiante para los pilotos.

Rodeado de muros y con escaso margen para el error, el circuito urbano exige máxima precisión y concentración en cada maniobra. En ese contexto, Yankelevich logró adaptarse rápidamente a las exigencias del trazado y mantenerse competitivo a lo largo de toda la competencia.

Valentín y Gustavo Yankelevich

En su debut absoluto en el TC2000 y también en circuitos callejeros, el piloto consiguió un resultado que refleja un arranque muy prometedor en esta nueva etapa de su carrera deportiva. A bordo del equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, Valentín mostró solidez y ritmo para cerrar la jornada con un podio que marca un comienzo más que positivo en la temporada.