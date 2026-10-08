A poco más de dos meses del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, María Becerra dio una breve entrevista donde habló de la boda de su amiga y reveló cómo está acompañándola en la difícil situación personal que esta atravesando.

Al ser consultada por el cronista de Primicias Ya, la Nena de Argentina dejó en claro que “por supuesto” irá al casamiento de su colega. “¡Obvio! Ahí voy a estar, acompañándola como siempre”, dejó en claro la cantante.

Con respecto al presente personal de la artista, aseguró: “Tini es una gran amiga mía, la amo con todo mi corazón, la respeto muchísimo y por ese mismo respeto y amor que le tengo nunca voy a opinar de su vida personal, de su vida privada”.

María Becerra habló del escándalo familiar de Tini Stoessel y reveló si está invitada a su casamiento (Video: Primicias Ya)

MARÍA BECERRA HABLÓ DEL PRESENTE PERSONAL DE TINI STOESSEL

Una vez más, María Becerra reafirmó su amistad con Tini Stoessel y dejó en claro que mantiene su privacidad al resguardo. “En todo en lo que yo la pueda sostener y contener y acompañar siempre va a ser puertas para adentro, que es como está siendo, y no te puedo decir nada sobre eso...”, dijo.

“Pasan un montón de cosas. Todos tenemos vidas a veces un poco complicadas y nos pasan problemas y tenemos situaciones como todo el mundo, pero bueno... una pone la mejor cara y sale a dar el show, que también es hermoso. La verdad, salir a dar shows en momentos que una no está muy bien es una curita al corazón”, sumó.

Por último, María habló sobre su propio casamiento y aseguró que está comprometida con J Rei hace “casi dos años”. “Obviamente queremos casarnos... ¡ya! Tenemos muchas ganas, pero con la agenda muy difícil de los dos, muy complicada, muy atareados y queremos poder darnos el tiempo a pensarlo, organizarlo hacer las cosas bien porque nos gustaría hacer algo lindo", reveló.