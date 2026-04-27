La tensión entre Nancy Duré y Pilar Smith volvió a quedar expuesta públicamente durante la última edición de los Premios Martín Fierro de la Moda, donde la panelista de Puro Show lanzó durísimas declaraciones contra su colega.

En plena alfombra roja y frente a las cámaras de Bondi Live, Duré habló sin filtro sobre el enfrentamiento que mantiene desde hace meses con la periodista, una disputa que comenzó con internas dentro de APTRA y terminó convirtiéndose en un conflicto personal cada vez más mediático.

Mientras la periodista Pilar Smith se encontraba en el estudio del mismo medio, intentando mostrarse ajena a la situación, Duré decidió redoblar la apuesta y respondió con ironía a las críticas que recibió por su look, tanto de Smith como de Yanina Latorre.

“Bueno, está bien, que digan lo que quieran. A mí me divierten, besito para todas”, lanzó, en tono desafiante.

Nancy Duré desafió a Pilar Smith a un encuentro cara a cara: “Se viene escondiendo”

PICANTE RETO DE DURÉ A SMITH

Uno de los momentos más tensos llegó cuando le consultaron por la versión que la señala como responsable de haber influido en la salida de Smith de APTRA. Duré rechazó de plano esa acusación y respondió con firmeza.

“¿Les parece que toda esa gente va a votar en base a lo que yo les digo? ¿Que yo puedo llegar a torcer la voluntad de periodistas tan prestigiosos? Sería imposible”, indicó.

Sin embargo, el punto más explosivo apareció al referirse a la carta documento que, según trascendió, Smith le habría enviado en medio del conflicto. Lejos de mostrarse incómoda, la panelista cuestionó la decisión de llevar la disputa al plano judicial y la invitó públicamente a debatir cara a cara.

“¿Por qué mejor no acepta hablar cara a cara? ¿Qué es eso de estar molestando a la Justicia?”, disparó visiblemente molesta. Y agregó otra frase que rápidamente se viralizó: “¿Por qué una persona que trabaja tanto tiempo en los medios no es capaz de mantener un ida y vuelta conmigo? Se viene escondiendo desde que salió todo eso”.