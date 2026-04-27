La Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivió una jornada histórica este domingo 26 de abril con la exhibición del piloto argentino Franco Colapinto, quien se presentó ante una multitud que colmó las calles de Palermo para verlo manejar un monoplaza de Formula 1.

Más de 600.000 personas se acercaron al circuito urbano especialmente montado para la ocasión, en un evento que combinó espectáculo, velocidad y emoción para los fanáticos del deporte motor.

En medio de la cobertura en vivo, el periodista Robertito Funes Ugarte salió a recorrer la zona para dialogar con los asistentes y conocer cómo vivían el show automovilístico.

Durante uno de los móviles ocurrió una situación inesperada que rápidamente explotó en redes sociales.

Robertito volvió a dar la nota en el show de Franco Colapinto: “Soy rosca floja” Por: REUTERS

DIVERTIDO CRUCE ENTRE ROBERTITO Y RITONDO

Al acercarse a un espectador, el conductor le preguntó de manera preventiva: “Dígame, ¿usted es fierrero?”. El hombre respondió sin dudar: “Sí, me gusta el fierro”.

La frase generó un inmediato ataque de risa en el periodista, quien interpretó el comentario como un posible doble sentido. Sin poder contenerse, Funes Ugarte apoyó su cabeza sobre el entrevistado mientras intentaba continuar la nota entre carcajadas.

El momento se volvió aún más desopilante cuando el hombre le devolvió la pregunta: “¿Y a usted?”. Sin perder el humor, el movilero respondió: “No, yo soy rosca floja”, haciendo referencia con ironía a un apodo que circula sobre él, lo que provocó la risa de ambos y terminó de convertir la escena en un clip viral.