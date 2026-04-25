La Ciudad de Buenos Aires está revolucionada por la llegada de la Fórmula 1 y el gran protagonista es Franco Colapinto. Pero antes de subirse al auto y acelerar frente a miles de fanáticos, el piloto de 22 años se tomó un respiro y disfrutó de una tarde especial junto a su novia, la cantante y actriz Maia Reficco, en una de las bodegas más exclusivas de la localidad de Cardales.

Este sábado al mediodía, Colapinto y Reficco visitaron la bodega que el reconocido enólogo Alejandro Vigil tiene en Los Cardales, en la zona norte bonaerense. Allí, el piloto fue agasajado con un asado y vino, en un encuentro distendido y cargado de detalles de lujo.

Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires (Fotos: Instagram @reficcoupdating)

“Lo invitamos y vino”, le contó a Clarín, el anfitrión y referente mundial del Malbec. Durante el almuerzo, Colapinto degustó vinos, rodeado de una mesa repleta de invitados y con su pareja, todavía no oficlializada, a su lado.

Uno de los momentos más destacados fue el regalo de una botella de edición especial de tres litros valuada en 400 mil pesos. Las fotos del encuentro muestran a Colapinto sonriente, vestido con una chomba verde y pantalón marrón, sosteniendo la imponente botella que se llevó como recuerdo.

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CÓMO SERÁ EL SHOW DE FRANCO COLAPINTO EN PALERMO

La exhibición de Fórmula 1 en Palermo promete ser un evento histórico. Se espera la presencia de unas 500 mil personas y el cronograma arranca bien temprano: las puertas de los sectores exclusivos abrirán a las 8.30 y a las 9 se habilitarán los Fan Zone para el público general.

A las 11, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad dará inicio oficial al evento, seguida por una entrevista a Colapinto a las 11.25, conducida por el periodista Juan Fossaroli. La música seguirá con un show de Soledad Pastorutti a las 11.50.

Franco Colapinto en Buenos Aires (Fotos: Instagram @reficcoupdating)

El plato fuerte llegará a las 12.45, cuando Colapinto salga a pista por primera vez al mando del Lotus E20. Más tarde, a las 13.55, será el turno del artista Luck Ra y, a las 14.30, el piloto volverá a sorprender al público con una salida especial en la legendaria “Flecha de Plata”, el auto con el que brilló Juan Manuel Fangio.

La última vuelta en pista con el Lotus está programada para las 15.15 y el cierre será a las 15.55, cuando Colapinto recorrerá el circuito en un bus descapotable para despedirse de los fanáticos. Cada salida tendrá una duración aproximada de 20 minutos, con maniobras y giros en distintos puntos del trazado.

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