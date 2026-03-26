A poco de que Gustavo Méndez diera por confirmado el noviazgo con Maia Reficco, Franco Colapinto enfrentó los rumores cara a cara y aclaró su presente amoroso.

En una charla distendida con ESPN, el piloto se mostró relajado, pero no dudó en poner los puntos cuando le consultaron por su vida privada: “Estoy solterísimo”, remarcó, entre risas.

Además, lejos de quedarse ahí, Colapinto lanzó un picante mensaje contra las especulaciones: “Lo que pasa es que ustedes, los periodistas, inventan muchas bolude....”.

Foto: Instagram (@francolapinto)

“Porque les gusta vender. Lo que venda, lo que haga un par de clics, ahí una notita mentira”, agregó. Y cerró, con humor: “A mí el chisme me gusta. Debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío no me gusta tanto”.

¡Clarito!

Foto: Instagram (@maiareficco)

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CONFIRMARON EL ROMANCE DE FRANCO COLAPINTO CON MAIA REFICCO: “YA SON NOVIOS”

El amor dejó de ser un rumor para convertirse en una certeza: Franco Colapinto y Maia Reficco están oficialmente en pareja. La primicia la dio Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, donde reveló detalles picantes del vínculo que viene creciendo desde hace meses.

“Estamos hablando que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, lanzó el periodista, dejando en claro que la relación subió de nivel.

Según contó el panelista, el romance ya venía dando señales, pero ahora se consolidó definitivamente: “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”.

Foto: Instagram (@francolapinto)

La historia entre el piloto de Fórmula 1 y la actriz y cantante tuvo un comienzo digno de película: “La primera foto juntos fue a principios de este año, donde empezaron a conocerse, donde ella se puso el casco de él”, relató Méndez, en referencia al guiño romántico que encendió las sospechas.

Pero eso no fue todo. Gustavo también reveló que la relación ya tiene aprobación familiar: “Estuvieron en Mónaco, que también lo vieron juntos, cenando en los mejores restaurantes del mundo”.

Foto: Instagram (@maiareficco)

En paralelo, destacó el perfil internacional de la artista: “Ella tiene 25 años, protagonizó en Broadway varias obras, en Nueva York. Diosa total. Es una mega figura de Estados Unidos y viene de filmar una película en Atlanta con una mega producción”.

Mientras tanto, el piloto argentino sigue enfocado en su carrera, con nuevos desafíos en puerta: “Ahora, dentro de poco, Franco tiene que viajar a Japón, que es donde va a seguir el circuito del año 2026 de la Fórmula 1 y ella lo va a acompañar”.

Gustavo Méndez: “Estamos hablando que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”.

“Franco Colapinto está muy enganchado”, cerró Méndez, dejando en claro que lo que empezó como “un amor de verano” hoy es una relación consolidada.