Franco Colapinto volvió a quedar con las manos vacías en la temporada de Fórmula 1. En el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando parecía que tenía chances concretas de meterse en zona de puntos, un toque con Alexander Albon arruinó por completo su carrera y lo relegó al fondo del pelotón.

Colapinto había largado en el puesto 16, pero rápidamente mostró un buen ritmo. Tras aprovechar el abandono de Oscar Piastri y realizar un par de adelantamientos, se acomodó en la 13ª posición.

Con Fernando Alonso delante —que aún debía cumplir una sanción—, el de Pilar ingresó a boxes con expectativas de pelear por los últimos lugares que otorgan puntos.

Sin embargo, todo se complicó apenas salió con neumáticos duros. Albon, su excompañero en Williams, se lanzó en una maniobra imposible en el interior de una curva estrecha.

El toque fue inevitable: el argentino terminó contra el muro y quedó dado vuelta, perdiendo un tiempo valiosísimo. Aunque logró continuar, ya estaba último y sin posibilidades de recuperación.

Franco Colapinto (Foto: Instagram @alpinef1team)

EL CHOQUE DE COLAPINTO EN BAKÚ

El piloto tailandés recibió una sanción de 10 segundos por la maniobra, pero logró escalar hasta la 11ª posición, quedando cerca de los puntos. Colapinto, en cambio, no pudo recuperarse y finalizó último, prolongando su sequía en la máxima categoría.

Con este resultado, el argentino sigue sin sumar en lo que va del campeonato y deberá esperar a la próxima cita del calendario para intentar revertir un arranque que, hasta ahora, le viene siendo cuesta arriba.

Los resultados finales del GP de Azerbaiyán