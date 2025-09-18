El clima en Alpine está más caliente que nunca. En medio de los rumores sobre quién ocupará el segundo asiento del equipo para la próxima temporada de Fórmula 1, el dirigente Flavio Briatore decidió ir directo a la fuente y le preguntó a Pierre Gasly qué opinaba sobre las alternativas que se barajan para su futuro compañero, entre los que se encontraría Flavio Colapinto.

La respuesta del piloto francés fue tan clara como inesperada. Sin vueltas, Gasly dejó en claro cuál es su postura y no dudó en marcar territorio dentro del equipo. “Mi opinión es muy simple”, lanzó, dejando a todos sorprendidos en el box.

Franco Colapinto y Pierre Gasly (Foto: Instagram @alpinef1team)

En medio de la incertidumbre que rodea a la escudería, Briatore quiso saber si Gasly tenía alguna preferencia o sugerencia sobre quién debería ser su compañero en 2026. El piloto, que ya lleva tiempo en el equipo, fue tajante: “No me corresponde a mí decidir. El equipo sabe lo que tiene que hacer”.

Leé más:

Inesperado: el gesto de Franco Colapinto a Zaira Nara que despertó sospechas

QUÉ LE DIJO GASLY A BRIATORE SOBRE EL SEGUNDO ASIENTO DE ALPINE: ¿SIGUE FRANCO COLPINTO?

Con esa frase, Gasly evitó meterse en la interna y dejó la pelota del lado de los directivos. Sin embargo, su actitud dejó en claro que no está dispuesto a ceder terreno ni a involucrarse en las discusiones sobre el armado del plantel.

La escudería francesa atraviesa un momento de definiciones. Con la llegada de Briatore como asesor especial, se espera una reestructuración profunda y la elección del segundo piloto es uno de los temas más calientes del paddock.

Franco Colapinto (Foto: Instagram @alpinef1team)

Mientras tanto, Gasly se mantiene enfocado en su rendimiento y prefiere no opinar sobre los nombres que suenan para acompañarlo. “Estoy concentrado en mi trabajo y en sumar puntos para el equipo”, remarcó.

La decisión final sobre el segundo asiento de Alpine todavía no está tomada, pero la postura de Gasly dejó en claro que, al menos desde su lado, no habrá polémicas ni favoritismos.

Leé más:

Se accidentó Franco Colapinto en Hungría

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.