En medio de su proyección internacional como piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a ser tendencia en redes sociales por un picante like a Zaira Nara.

El piloto de 21 años, muy activo en Instagram, generó revuelo al dejar un “me gusta” en un video de la modelo bailando durante la fiesta de su cumpleaños número 37.

La señal no pasó desapercibida y fue detectada por la periodista Juariu, especialista en descubrir movimientos virtuales de las celebridades.

Franco Colapinto le dio un picante like a Zaira Nara | Créditos: Instagram @juariu

EL LIKE DE COLAPINTO A ZAIRA NARA

“El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, escribió Juariu, adjuntando la captura que rápidamente se volvió viral.

La periodista profundizó con interrogantes y conclusiones: “Colapinto busca. Zaira soltera”.