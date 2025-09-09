Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda cómo habría reaccionado la exnovia de Vico D’Alessandro a los rumores de romance con Zaira Nara: “Él estaba tratando de volver con su exnovia, una actriz que se llama Julia con la que fueron y vinieron un montón de tiempo con la que vivió en España".

“Y después nos llegó la data que empezó a salir con una chica, otra que no es Julia. En el momento en que le hablamos a esa chica, antes de que nos conteste él la dejó de seguir automáticamente”, detalló sobre otro de los supuestos amoríos del actor.

Vico D´Alessandro y Zaira Nara (Foto: Instagram)

Así, la conductora siguió: “Yo le escribo y me dice que lo conoce, que tienen buena onda y le pregunté por qué la de seguir y me dijo ‘me está cuidando’”.

Respecto de Julia, detalló: “La produccion se comunicó con la actriz y se puso a llorar porque estaban en plan de volver”.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA CUANDO LE PREGUNTARON POR SU SUPUESTO ROMANCE CON VICO D’ALESSANDRO

Zaira Nara enfrentó los rumores de romance con Vico D’Alessandro, quien estuvo invitado a su fiesta de cumpleaños el último fin de semana, en diálogo con el programa de Yanina Latorre: “No puedo creer el nivel de mentira”.

“Claramente no voy a poner un posteo con alquien que estoy teniendo algo, me llama mucho la atención que flasheen eso, no soy tan pel...”, remarcó y también se refirió a la versión que aseguraba que se había ido al baño con Vico la noche de su cumpleaños: “Además, el invento de que me fui al baño… ¿qué tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño?" .

Las fotos del cumpleaños de Zaira Nara y su osado look cowboy | Créditos: Instagram @zaira.nara

“Tengo casa. Además, nunca fui al baño de Caramelo. Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anita, mi estilista, porque me dolían los pies por las sandalias, mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas. Mirá si voy a ir al baño a agarrarme al pibe. Me río de la gravedad del asunto. Soy madre, por favor”.

