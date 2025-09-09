La empresaria y conductora volvió a marcar tendencia en redes sociales al mostrar el look que eligió para el festejo íntimo del cumpleaños de Zaira Nara. Siguiendo la temática de la noche, Wanda Nara apostó por un estilismo cowboy que no pasó desapercibido.

La mediática lució un crop top de satén con escote drapeado al infinito, una prenda sensual que dejó a la vista parte del busto y se combinó a la perfección con un pantalón ajustado en la parte superior y con botamangas acampanadas.

Estilo western: Wanda Nara marcó tendencia en la fiesta de Zaira Nara. Crédito: Instagram

LOS DETALLES DEL LOOK DE WANDA NARA

Para realzar la silueta, sumó un cinturón negro con hebilla metálica, detalle que acentuó la cintura y aportó un toque western sofisticado.

El accesorio estrella fue un sombrero vaquero negro de ala ancha, pieza fundamental para completar el concepto cowboy. Además, optó por una cartera Chanel negra con cadena dorada, un collar dorado y un anillo brillante que aportaron glamour al conjunto.

En cuanto al beauty look, Wanda llevó el pelo rubio suelto con ondas suaves y raya al medio, mientras que el maquillaje se mantuvo en tonos neutros, con ojos delineados en negro y labios nude satinados.