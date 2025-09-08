Este fin de semana Vico D’Alessandro (41) participó del cumpleaños de 37 de Zaira Nara y estallaron los rumores de romance, especialmente en Intrusos donde arriesgaron un dato contundente: que hubo sexo entre ambos en el baño del salón con Franco Massini como “campana”.

En ese sentido, comenzaron a tejerse especulaciones de todo tipo hasta que Juan Etchegoyen consiguió la palabra en exclusiva del actor, que dio su versión sobre el rumor del que fue objeto junto a la hermana de Wanda Nara.

“Hablé con Vico D’Alessandro”, confirmó el conductor de Mitre Live. “Voy a contar una intimidad: le mandé un mensaje para preguntarle de esto. Tengo una buena onda con Vico hace muchos años”, explicó.

VICO D’ALESSANDRO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LOS RUMORES DE SEXO CON ZAIRA NARA EN UN BAÑO

“Le pregunté cómo andaba, simplemente, a lo que me respondió ‘¿cómo estás Juan? Sé que me vas a preguntar porque no puedo creerlo ja, ja, ja’”, agregó Etchegoyen. “’En fin, fui al cumple de mi amiga con amigos y eso fue todo. No la pueden ver sola, pobre Zai, ja, ja, ja’”, leyó el conductor.

“Después me dice otras cositas, pero para desmentir entonces esta situación, esto que se dijo de que había empezado una relación, de que aparentemente Zaira Nara y Vico D’Alessandro estaban en algo. Se habló de un encuentro en un baño”, explicó Juan.

Vico D´Alessandro y Zaira Nara (Foto: Instagram)

“Vico no me hace alusión a eso, pero me dice contundente… Incluso sale a desmentir antes de que yo le pregunte: ‘sé que me vas a preguntar porque no puedo creerlo’”, cerró Juan Etchegoyen, sobre las explicaciones de Vico D´Alessandro sobre el supuesto affaire con Zaira Nara en un baño.

