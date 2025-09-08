La fiesta de Zaira Nara por sus 37 años fue a lo grande, con Victorio D’Alessandro (29) como protagonista de un tórrido romance bomba.
Fue Paula Varela quien contó que la hermana menor de Wanda Nara “estaría teniendo un algo, un riferrafe, un roce de cuerpos” con Vico.
“Ellos se conocen de hace mucho tiempo”, continuó la panelista de Intrusos. Acto seguido, Karina Iavícoli acotó que de hecho no estaría claro el final de su noviazgo con Facundo Pieres y el comienzo del affaire con el actor.
En ese momento, Adrián Pallares trazó un perfil de D’Alessandro: “Él es un tipo que ha tenido muchas relaciones, muchas mujeres. Y es un tipo muy bajo perfil, con un historial de romances tremendo, pero que se le conocen dos o tres”.
El arrebato de pasión en el baño en complicidad con Franco Masini
Por otra parte, Karina Iavícoli fue un paso más allá sobre el arrebato de pasión que habrían tenido en pleno cumpleaños.
Franco Masini habría ayudado a despistar en un momento, porque lo que me dicen es que Zaira y Vico “lo habrían hecho en el baño de la fiesta”, con Franco de campana.