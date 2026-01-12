Franco Colapinto volvió a ser tendencia, pero esta vez no por la Fórmula 1, sino por su vida sentimental. En las últimas horas, un sugestivo intercambio en las redes sociales con la actriz Maia Reficco encendió todas las alarmas y disparó una pregunta obligada: ¿hay romance en puerta?

Todo comenzó cuando el piloto argentino subió una imagen que no pasó desapercibida. En la foto se ve a una joven con casco de automovilismo, y los seguidores no tardaron en identificarla como Maia Reficco, la actriz de carrera internacional que triunfa en el exterior.

Pero lo que terminó de hacer explotar las sospechas fue lo que ocurrió después en los comentarios. Maia reaccionó a la publicación con una frase que dejó a todos helados: “Qué puedo saber eeeeuuuu”

Lejos de ignorarlo, Colapinto fue por más y le respondió públicamente, sumando picante a la escena, tal como lo reflejó la cuneta de Instagram @mundofamososok: “@maiarefficco de qué estamos hablandoooo”.

El ida y vuelta fue suficiente para que las redes hicieran el resto. Cuentas de espectáculos y fanáticos empezaron a especular con la posibilidad de un vínculo más que amistoso. De hecho, algunos ya los bautizaron como “la primera pareja del 2026”.

¿Qué pasa entre Franco Colapinto y Maia Reficco?

FRANCO COLAPINTO PROVOCÓ A LA CHINA SUÁREZ CON UNA PICANTE FRASE SOBRE WANDA NARA: "DE CHICO, LA VEÍA Y..."

Franco Colapinto está viviendo un gran momento profesional, enfocado en su carrera dentro de la Fórmula 1 con Alpine. Sin embargo, el joven piloto volvió a quedar en el centro de la escena por un comentario que muchos leyeron como una chicana directa a Eugenia “la China” Suárez.

La historia entre ellos se remonta a fines de 2024, cuando el corredor fue visto con Eugenia en Europa. Pero todo quedó en el pasado cuando reapareció Mauro Icardi en la vida de la China, y el romance quedó en la nada.

Ahora, Colapinto volvió a dejar una perlita que los fans no dejaron pasar. En una entrevista con Sofi Martínez para Telefe, Franco se refirió con picardía a la conductora de MasterChef Celebrity, y terminó avivando viejas tensiones.

Franco Colapinto subió un video montando después del posteo de China Suárez e involucró a Wanda Nara | Créditos: Instagram

La periodista, que también participa del reality, lo encaró con humor: “Vi que subiste una canción…”. Ante la sonrisa cómplice del piloto, Sofi lo pinchó un poco más: “¿Sabés quién conduce MasterChef?”. “¡Wanda!”, respondió Franco sin dudar.

Con tono divertido, Martínez redobló la apuesta: “¡Ah, sos Team Wanda! Porque vi que subiste una canción de ella”. Pero Colapinto, rápido y astuto, se desmarcó: “No, yo soy Team Franco. Creo que para el país está bueno un programa como MasterChef, que haya gente que al público le gusta y los haga reír”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Aun así, su guiño hacia Wanda no pasó desapercibido. Más aún cuando recordó entre risas su niñez: “Yo de chico veía a Wanda en la tele y me cag... de risa. La verdad, que ella haya vuelto como conductora es divertido”.

Franco Colapinto: “Yo de chico veía a Wanda en la tele y me cag... de risa. La verdad, que ella haya vuelto como conductora es divertido”.

El comentario encendió las redes y los fanáticos interpretaron el gesto como una nueva indirecta a la China, especialmente después del video musicalizado con “O Bicho Vai Pegar” que había publicado días atrás desde Brasil.