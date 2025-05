Luego de que Franco Colapinto hiciera estallar a sus seguidores tras pedirle personalmente a Mirtha Legrand que lo siga en sus redes sociales, la conductora de La Noche de Mirtha respondió a su pedido y sorprendió con una sugerencia especial.

“Franco, querido. ¡Ya te sigo en las carreras! Ahora también por acá”, fue la respuesta de la diva, después de que el piloto de carreras respondiera con un “Seguime Mirtha” a un posteo en el que lo felicitó por ser confirmado por Alpine como piloto titular en las próximas cinco carreras de la temporada 2025 en la Fórmula 1, sustituyendo a Jack Doohan.

Pero eso no fue todo. Mirtha fue por más y le hizo un pedido especial al joven: “¡Ponete el logo de la Chiqui en el casco que trae suerte!”, cerró.

¿Se lo cumplirá?

FRANCO COLAPINTO HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU RELACIÓN CON CHINA SUÁREZ

Meses atrás, antes de que China Suárez blanqueara su noviazgo con Mauro Icardi, se volvió viral un video de Franco Colapinto caminando con la actriz por Madrid, España.

Alejado de las repercusiones que generó su affaire con China, Franco reveló cómo le afectó esa situación, ya que fue la primera vez que su nombre se ponía en el centro de la escena de los medios por un tema del corazón.

“¿Cómo te llevás con cuando hablan de un romance tuyo en los medios?”, le preguntaron en una entrevista con Telenoche, mientras compartían el video viral de Franco con China.

Franco Colapinto y la China Suárez (Fotos: Instagram @francolapinto y @sangrejaponesa)

Fue entonces que Franco se sinceró: “No, nada, a mí eso por suerte no me afectó. Obviamente, soy muy chico, pero siento que es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así...”.

“Cuando crecés tan rápido, de golpe, y la gente te empieza a conocer; pasás de ser un pibe normal a ser conocido y es complicado manejarlo. Cuando uno comete errores, es importante aprender de eso. No me gustó que se hable de mi vida privada, cuando se debería hablar por mí como deportista”, cerró el piloto.