Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Alpine, fue visto muy cerca de Meri Deal, la cantante uruguaya de la banda Toco para vos, en el VIP de un boliche de México después de la carrera del domingo pasado.

Las imágenes que circularon en redes sociales y en la televisión argentina encendieron las alarmas de un posible romance. Según contó Pepe Ochoa en el programa LAM (América), ambos compartieron la noche en un sector ultra exclusivo, donde también estaban figuras como Bizarrap.

“Hicieron una fiesta el domingo que pasó. Ella entró, estaba el VIP, del VIP, del VIP. Franco Colapinto con El Biza y un par más estaban todos en el VIP y ella logra acceder. Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo”, relató Ochoa mientras mostraban las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Franco Colapinto y Meri Deal. Captura: LAM / América TV

El video que disparó las versiones de romance

En el clip, se puede ver a Colapinto y Meri Deal conversando muy cerca, entre risas y gestos cómplices. Según los panelistas, la charla arrancó de manera tímida, pero después el piloto “puso sexta y ahí no chocó”, en referencia a que la química entre ambos fue creciendo con el correr de la noche.

La escena no pasó desapercibida para los presentes, y muchos aseguran que la pareja se habría ido junta del boliche, alimentando aún más los rumores.

NOTICIA EN DESARROLLO...



