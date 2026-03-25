Ángela Torres atraviesa un gran presente tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras consolida su carrera como cantante solista, también disfruta de su relación con Marcos Giles, su compañero en Luzu TV.

En ese contexto, y tras haber sido una de las invitadas de Tini Stoessel en sus shows en Córdoba, la artista dejó en claro su cercanía con la Triple T cuando fue consultada por el conflicto con Emilia Mernes. Sin embargo, otro nombre se coló en la charla y llamó la atención: el de Maia Reficco, actual novia de Franco Colapinto.

Fue un notero de Puro Show quien indagó sobre el vínculo entre ambas, en medio de versiones que la señalaban como una tercera en discordia en la relación que Ángela mantuvo en el pasado con el cantante Agustín Casanova.

Ángela Torres le hizo la cruz a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto (captura de eltrece)

Por qué Ángela Torres le hizo la cruz a Maia Reficco

Notero: -¿Con Maia Reficco cómo quedó la relación? En un momento se habló de que fue una “Tatiana” en la relación tuya con Agustín.

Ángela Torres: -No, la mejor.

Notero: -Se dice que está con Colapinto.

Ángela: -Les deseo lo mejor.

Notero: -¿Ustedes nunca más retomaron el vínculo de amistad? ¿Se cortó?

Ángela: -Sí, sí, sí.

Notero: -¿Tuvo que ver Agustín?

Ángela: -No, no.

Notero: -Ella en su momento se metió…

Ángela: -No sabría decirte. Olvido y perdono. Demencia total.

Notero: -¿Y en la relación actual con Marcos Giles cómo estás?

Ángela: -Mejor, imposible. Estoy totalmente enamorada.

Aunque evitó entrar en polémicas, Ángela dejó entrever que la relación con Maia quedó en el pasado y que no hay intención de retomar el vínculo, pese a que eligió mantenerse diplomática. Mientras tanto, la actriz apuesta de lleno a su presente amoroso y profesional.