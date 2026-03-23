El amor dejó de ser un rumor para convertirse en una certeza: Franco Colapinto y Maia Reficco están oficialmente en pareja. La primicia la dio Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, donde reveló detalles picantes del vínculo que viene creciendo desde hace meses.

“Estamos hablando que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, lanzó el periodista, dejando en claro que la relación subió de nivel.

Según contó el panelista, el romance ya venía dando señales, pero ahora se consolidó definitivamente: “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”.

Foto: Instagram (@francolapinto)

La historia entre el piloto de Fórmula 1 y la actriz y cantante tuvo un comienzo digno de película: “La primera foto juntos fue a principios de este año, donde empezaron a conocerse, donde ella se puso el casco de él”, relató Méndez, en referencia al guiño romántico que encendió las sospechas.

Pero eso no fue todo. Gustavo también reveló que la relación ya tiene aprobación familiar: “Estuvieron en Mónaco, que también lo vieron juntos, cenando en los mejores restaurantes del mundo”.

Foto: Instagram (@maiareficco)

En paralelo, destacó el perfil internacional de la artista: “Ella tiene 25 años, protagonizó en Broadway varias obras, en Nueva York. Diosa total. Es una mega figura de Estados Unidos y viene de filmar una película en Atlanta con una mega producción”.

Mientras tanto, el piloto argentino sigue enfocado en su carrera, con nuevos desafíos en puerta: “Ahora, dentro de poco, Franco tiene que viajar a Japón, que es donde va a seguir el circuito del año 2026 de la Fórmula 1 y ella lo va a acompañar”.

“Franco Colapinto está muy enganchado”, cerró Méndez, dejando en claro que lo que empezó como “un amor de verano” hoy es una relación consolidada.

Gustavo Méndez: “Estamos hablando que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”.

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FRANCO COLAPINTO CONFIRMÓ SU RELACIÓN CON UNA FAMOSA ACTRIZ Y MOSTRÓ LA FOTO QUE LO DICE TODO

Franco Colapinto volvió a ser tendencia, pero esta vez no por la Fórmula 1, sino por su vida sentimental. En las últimas horas, un sugestivo intercambio en las redes sociales con la actriz Maia Reficco encendió todas las alarmas y disparó una pregunta obligada: ¿hay romance en puerta?

Todo comenzó cuando el piloto argentino subió una imagen que no pasó desapercibida. En la foto se ve a una joven con casco de automovilismo, y los seguidores no tardaron en identificarla como Maia Reficco, la actriz de carrera internacional que triunfa en el exterior.

Pero lo que terminó de hacer explotar las sospechas fue lo que ocurrió después en los comentarios. Maia reaccionó a la publicación con una frase que dejó a todos helados: “Qué puedo saber eeeeuuuu”

Foto: Captura de Instagram (@mundofamososok) Por: Fabiana Lopez

Lejos de ignorarlo, Colapinto fue por más y le respondió públicamente, sumando picante a la escena, tal como lo reflejó la cuneta de Instagram @mundofamososok: “@maiarefficco de qué estamos hablandoooo”.

El ida y vuelta fue suficiente para que las redes hicieran el resto. Cuentas de espectáculos y fanáticos empezaron a especular con la posibilidad de un vínculo más que amistoso. De hecho, algunos ya los bautizaron como “la primera pareja del 2026”.

¿Qué pasa entre Franco Colapinto y Maia Reficco?