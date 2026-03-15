El fin de semana en en GP de China fue histórico para Franco Colapinto: obtuvo el décimo puesto y sumó su primer punto en la Fórmula 1 con Alpine, un paso clave en su carrera internacional. El piloto argentino también mantuvo la segunda posición durante varias vueltas y rompió una racha de 44 años en el automovilismo argentino, por lo que su amigo Bizarrap le dedicó un mensaje en las redes sociales.

Bizarrap no se perdió el partido entre Vélez y Platense en Vicente López, donde el Fortín se impuso por 2 a 0 ante un estadio repleto y con las dos hinchadas dándole color a la tarde. Pero el productor musical no solo disfrutó del fútbol: también aprovechó para dedicarle un mensaje especial a su amigo, el piloto Franco Colapinto, que tuvo un fin de semana histórico en la Fórmula 1.

Mientras la hinchada de Vélez alentaba sin parar, un detalle en la tribuna llamó la atención de Bizarrap. El DJ compartió en sus redes un video donde se ve un cartel publicitario con la imagen de Colapinto, que este fin de semana consiguió su primer punto en la F1 con Alpine tras terminar décimo en el Circuito Internacional de Shanghái, China.

Foto: Instaram @bizarrap

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“Mirá a quién me encontré”, escribió Biza, arrobando al piloto y dejando en claro la admiración y el cariño que le tiene.

La relación entre Bizarrap y Franco Colapinto es mucho más que una simple amistad virtual. El productor fue clave en el salto del piloto de Pilar a la máxima categoría del automovilismo: lo ayudó a conseguir sponsors en un momento decisivo, lo que le permitió llegar a Williams en 2024 para reemplazar a Logan Sargeant.

Desde entonces, el vínculo entre ambos se fortaleció. Es habitual verlos juntos en los paddocks cuando las agendas lo permiten, y sus interacciones en redes sociales son constantes, mostrando la buena onda y el apoyo mutuo. El propio Colapinto suele destacar el rol fundamental que tuvo Bizarrap en su carrera, y el DJ no pierde oportunidad de celebrar cada logro del piloto.

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