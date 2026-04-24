La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco ya estaría consolidada, aunque todavía sin confirmación pública. Según Gustavo Méndez, el blanqueo se podría dar este domingo. Y a todos les surge la pregunta: ¿por qué demoran tanto en aparecer juntos?

Según contó Ángel de Brito, el deportista habría organizado una cena íntima en Palermo junto a Reficco y un grupo reducido de personas, en un restaurante reservado exclusivamente para la ocasión. El gesto fue interpretado como una confirmación puertas adentro, aunque sin exposición pública.

Franco Colapinto con Maia Reficco (Foto: captura de Instagram/@elejercitodelam).

POR QUÉ COLAPINTO NO BLANQUEA SU ROMANCE CON MAIA REFICCO

Quien aportó más detalles fue el periodista Gustavo Méndez, durante su participación en el programa La Mañana con Moria. Allí aseguró sin rodeos: “Le mandamos un beso a todos los que me desmintieron, incluido Colapinto. Franco Colapinto y Maia Reficco están de novios”.

Franco Colapinto y Maia Reficco (Fotos: redes sociales).

El panelista también explicó cuál sería el verdadero motivo detrás del hermetismo del deportista. “A Franco le hicieron una entrevista en Japón y dijo que estaba solterísimo, pero era mentira. Después del escándalo que se armó por su vínculo con China Suárez, firmó un acuerdo con la Fórmula 1 y tiene que pedir permiso hasta para subir una foto”, reveló.

De acuerdo con esta versión, el silencio no estaría relacionado con la solidez del vínculo sino con compromisos contractuales y una estrategia de imagen internacional que limitaría la exposición de su vida privada mientras desarrolla su carrera deportiva.