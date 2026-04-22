La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de una imagen en la que se los ve juntos en una pista de karting en Zárate. La foto fue compartida por LAM, confirmando la primicia de Gustavo Méndez, que anunció el romance en marzo de este año.

Según trascendió, ambos fueron vistos compartiendo un momento distendido en ese entorno, lo que no pasó desapercibido para los fanáticos. El piloto está en Argentina actualmente ya que protagonizará un histórico Road Show de Fórmula 1 en Buenos Aires, donde conducirá un monoplaza Lotus E20 por las calles de Palermo el domingo 26 de abril.

Franco Colapinto fue visto con Maia Raficco (Foto: captura de Instagram/@elejercitodelam).

El evento celebra su llegada al equipo Alpine F1 y busca acercar la máxima categoría a los fanáticos locales. En ese contexto, Franco y la actriz se mostraron juntos en público, confirmando así su vínculo sentimental.

LA SALIDA DE FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO EN BUENOS AIRES

Según reveló Ángel de Brito, en el marco del histórico Road Show de Fórmula 1 en Buenos Aires, Franco Colapinto aprovecha sus días en la Argentina para salir junto a la cantante y amigos.

“Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos, se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparóun menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, aseguró el conductor en su canal.

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