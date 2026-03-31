Franco Colapinto cumplirá uno de sus grandes sueños: el domingo 26 de abril, el piloto argentino de Fórmula 1 se subirá a un monoplaza para una exhibición única en Buenos Aires. El evento, que se realizará sobre la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles en Palermo, fue confirmado por la organización y por el propio Colapinto a través de sus redes sociales.

El anuncio generó una ola de entusiasmo entre los fanáticos del automovilismo. En su cuenta de Instagram, Colapinto no ocultó la emoción: “¡Qué locura! ¡Manejar un F1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida! Y uno de mis sueños más grandes. Qué lindo día vamos a pasar. ¡Encima arriba del V8! Lo que va a sonar. Perdón vecinos. El 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los que se los olviden! Nos vemos en unas semanas, estoy re manija. Muchas gracias al GCBA, al equipo y a todos los sponsors que hicieron posible este delirio”.

La publicación fue acompañada por imágenes en las que se lo ve envuelto en la bandera argentina, tomando mate y mostrando billetes locales. En apenas cinco minutos, el posteo superó los 20 mil “me gusta” y recibió cientos de mensajes de apoyo. Además, Colapinto invitó a todos a sumarse: “Nos vemos en casita. ¡Vengan todos!”.

Las fotos que Franco Colapinto eligió para confirmar la exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto. Foto: Instagram francolapinto

Cómo será la exhibición de Colapinto en Palermo

El evento contará con la presencia del Lotus E20 de la estructura Alpine, un auto de exhibición equipado con motor aspirado V8 de Renault, anterior a la era híbrida de la Fórmula 1. Según el comunicado oficial, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito urbano de 2 km, donde se realizarán dos carreras oficiales que serán el plato fuerte de la jornada. El equipo Alpine destacó que la elección del monoplaza se debe al “atractivo sonoro del motor”, un detalle que los fanáticos celebran.

Cuándo y cómo ver en VIVO a Franco Colapinto por TV

El evento se transmitirá por Disney + y la preventa de entradas comenzará el 6 de abril, mientras que la venta general será a partir del día siguiente.