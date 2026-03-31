La Formula 1 vuelve a rugir en la ciudad con un evento histórico: el Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026. El próximo 26 de abril, las calles porteñas serán el escenario de un show único que marcará el regreso de un monoplaza de F1 a la capital tras 14 años.

El gran protagonista será Franco Colapinto, quien conducirá el icónico modelo E20 de 2012 —con motor Renault V8— representando a BWT Alpine Formula One Team en un circuito callejero especialmente montado en el barrio de Palermo.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó Colapinto, emocionado por compartir este logro con el público local.

Franco Colapinto con BWT Alpine Formula One Team en Buenos Aires

Así será el circuito único en la Ciudad de Buenos Aires

El evento transformará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento en un circuito urbano de 2 km, donde se realizarán dos show runs oficiales. La jornada incluirá:

Sector abierto y gratuito

Áreas exclusivas como Fan Zone, Grandstands y Hospitality

Activaciones de marcas y entretenimiento en vivo

Experiencias premium como Garage Tours con acceso a boxes

Además, el evento contará con transmisión en ESPN y Disney+ Plan Premium.

Franco Colapinto

Cómo comprar entradas en preventa y en cuotas sin interés

Las entradas estarán disponibles a través de enigmatickets.com con las siguientes etapas:

Preventa exclusiva: desde el 6 de abril a las 16:00 hs , pagando con tarjeta de crédito de Mercado Pago, con 3 cuotas sin interés .

Venta general: desde el 7 de abril a las 16:00 hs, con todos los medios de pago, manteniendo el beneficio de cuotas con Mercado Pago.

Para experiencias premium como Hospitality y Garage Tours, las consultas se realizan a través de Bigbox Argentina.