El esperado Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026 ya confirmó sus precios y sectores. El show encabezado por Franco Colapinto contará con múltiples ubicaciones estratégicas y acceso a experiencias exclusivas.

Precios oficiales por sector

Motorola Grandstand Dorrego : $180.000 + s/c

Latin Securities Grandstand Libertador : $180.000 + s/c

Mercado Libre Grandstand Monumento : $180.000 + s/c

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + s/c

Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026

PREVENTA:

Lunes 6 de abril - 16:00

•Pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés a través de Mercado Pago

VENTA GENERAL:

Martes 7 de abril - 16:00

•Con todos los medios de pago a través de Mercado Pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago.

Entradas en enigmatickets.

Mapa del evento y ubicaciones

Mapa y precios del Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026

El mapa oficial del Road Show en Buenos Aires distribuye los distintos sectores en puntos clave del circuito urbano, ofreciendo diferentes perspectivas del espectáculo. Las tribunas principales (Grandstands) garantizan vistas privilegiadas, mientras que el sector Trackside permite una experiencia más cercana a la acción.

Beneficios incluidos

Todos los tickets incluyen acceso al Fan Zone, un espacio especialmente diseñado para el público con: