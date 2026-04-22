En medio de rumores cada vez más fuertes sobre un supuesto vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro, Thiago Medina decidió romper el silencio y lo hizo sin filtro a través de un vivo en sus redes sociales.

Con evidente malestar, el exparticipante de Gran Hermano se mostró dolido al recordar su relación con Daniela y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Yo hice todo lo que pude hacer de mi parte. La apoyé en todo, todo, yo la apoyé en todo. Ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?”, comenzó diciendo.

Lejos de esquivar el tema, Thiago también contó que enfrentó directamente a su expareja y madre de sus hijas Aimé y Laia ante los rumores: “En un momento le pregunté si estaban y me dijo que no. Pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella”, reveló, dejando entrever que la distancia entre ambos ya es un hecho.

Así es la modesta casa a la que se mudó Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis (Foto de Instagram)

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes, donde muchos seguidores salieron a bancarlo, mientras otros alimentaron aún más las especulaciones sobre el presente sentimental de Daniela y Nick.

Pero el momento más fuerte llegó sobre el final del vivo, cuando Thiago dejó en claro que, a pesar de todo, sus sentimientos siguen intactos: “Si ella quiere hacer las cosas, que las haga tranquilas sin pensar en mí. Me preguntan acá si todavía siento algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella, pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo”, cerró, a corazón abierto.

Daniela Celis y un fuerte reproche a Nick Sícaro en medio de los rumores de romance: “No soy una más de nadie” | Créditos: Instagram

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CAMILOTA EXPUSO SU DISTANCIA CON DANIELA CELIS TRAS LA MUDANZA DE SU HERMANO: “HUBO UN PIQUE”

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Camila Deniz -más conocida como “Camilota”- prefirió ser cauta al referirse a la situación de su hermano, Thiago Medina, y sorprendió al hablar de su excuñada, Daniela Celis.

“A mi hermano lo acompaño y lo apoyo en todo lo que él quiera. Obviamente, siempre vamos a ser familia, ¿no? Pero no me quiero meter ahí. Sé lo que está pasando mi hermano, pero tranqui”, comenzó diciendo Camila, en referencia a la reciente mudanza de Thiago de la casa que compartía con ex y madre de sus dos hijas Aimé y Laia.

“No sé si se mudó todavía, no me meto en su pareja. Pero obviamente hoy le mandé mensajes y me dijo que estaba bien”, agregó. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente por su relación con Daniela, fue contundente: “Hablamos muy poco”, lanzó, dejando en evidencia la distancia.

Foto: Captura (América)

Y profundizó: “Compartí el momento de las nenas, pero no nos llevamos bien. Hubo un pique, pero nada, cosa pasada”, reconoció, aunque sin entrar en detalles sobre el conflicto.

Lejos de alimentar polémicas, buscó bajar el tono: “No estoy peleada, pero no nos llevamos ni bien ni mal. Es un ‘hola, chau’, no voy mucho a la casa. No tengo nada contra Daniela, siempre va a ser familia porque es la mamá de mis sobrinas, pero me encantaría que mi hermano disfrute de la vida porque Dios le dio una oportunidad más”.