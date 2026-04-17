El cruce entre Daniela Celis y Nick Sícaro quedó en el centro de la escena luego de que surgieran los primeros rumores de romance entre ambos.

Lo que parecía una simple buena onda nacida en un streaming terminó transformándose en un incómodo pase de factura en vivo, donde la influencer dejó en claro su postura frente a las versiones que comenzaron a circular.

Todo comenzó durante una emisión de Rumis, cuando Sícaro relataba cómo había sido su encuentro con la ex participante de Gran Hermano. El joven contó que coincidieron en el programa, compartieron charla y risas y que la conexión había sido inmediata.

“Pegamos muy buena onda”, aseguró, remarcando que apenas se habían visto dos veces y que todavía no existía ningún tipo de definición sentimental.

Daniela Celis y un fuerte reproche a Nick Sícaro en medio de los rumores de romance: “No soy una más de nadie” Foto: Instagram (@nicksicaro)

EL CRUCE ENTRE DANIELA CELIS Y NICK SÍCARO

La situación cambió cuando el conductor Lizardo Ponce anunció que tenía un mensaje de Daniela. La producción decidió llamarla en vivo y allí llegó el momento más tenso.

Daniela Celis y un fuerte reproche a Nick Sícaro en medio de los rumores de romance: “No soy una más de nadie” Foto: Instagram (@ danielacelis01)

Al salir al aire, Celis aclaró rápidamente que no quería quedar vinculada románticamente con nadie y lanzó una frase que marcó distancia: “A mí no me pongan en ninguna lista. Yo no soy una más de nadie”.

La influencer explicó que había abierto el streaming y se sorprendió al verlo abrazado con otra persona, algo que, según dijo, generó interpretaciones que ella no compartía. Lejos de alimentar especulaciones, reafirmó su presente personal: aseguró que está soltera desde hace meses y que no busca iniciar una relación formal.