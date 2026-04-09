Un incómodo y explosivo momento se vivió en el stream de Telefe cuando Daniela Celis y Nick Sicaro protagonizaron un tenso cruce en vivo que dejó tela para cortar.

Todo comenzó cuando el día anterior, Nick sorprendió al hablar de un supuesto vínculo con la exparticipante de Gran Hermano: “Nos estamos conociendo. Ayer nos vimos por segunda vez y siento que hay una tensión y una muy buena conexión, pero por ahora tranqui”, había lanzado, encendiendo rápidamente rumores de romance.

Lejos de pasar desapercibido, el comentario generó revuelo en redes y programas, instalando la versión de una relación en crecimiento. Sin embargo, al reencontrarse en vivo, Celis no dudó en ponerle un freno contundente.

Foto: Instagram (@nicksicaro)

“¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos”, aclaró, molesta por la repercusión. Y fue directo al hueso al dirigirse a él: “Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo”.

“Para mí se fue todo al caraj... ya, porque yo no dejé a nadie por nadie. Es como que queda un titular que regalaste a todos los portales”, soguió ella.

Lejos de retroceder, el joven defendió su postura: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?”, atinó a decir. Y sin dudarlo, Daniela respondió con una frase que se volvió viral al instante: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi”.

¡Qué momento!

Foto: Instagram (@danielacelis01)

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NICK ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON DANIELA CELIS TRAS LA MUDANZA DE THIAGO MEDINA

El universo de Gran Hermano volvió a dar que hablar, pero esta vez fuera de la casa. Nicolás “Nick” Sicaro enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis, a poco de que se conociera que Thiago Medina (ex de la joven con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) se mudó de la casa que compartían.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Nick -el participante de Gran Hermano: Generación Dorada) contó cómo lo sorprendió la repercusión: “Mirá, la verdad es que me vengo enterando recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”, comenzó diciendo, en referencia al programa de streaming que compartió con Daniela.

Sobre su vínculo con Celis, fue claro: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.

Foto: Captura (América)

Incluso reveló que siguieron en contacto: “Después nos quedamos hablando un rato, nos empezamos a seguir en Instagram. Yo no quise apurar nada tampoco, nos estamos conociendo”.

Lejos de esquivar el tema, admitió que la conexión crece: “Ayer nos vimos por segunda vez y la verdad que siento que hay una tensión y una muy buena conexión. Pero bueno, por ahora tranqui”.

¿Hay chances de romance? Nick no lo descartó y cerró, dejando la puerta abierta: “No sé si puede llegar a haber una cita. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros todo puede pasar”.