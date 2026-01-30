A menudo, Melody Luz comparte contenido de valor en sus redes sociales y genera fuerte interacción entre sus más de 948 mil seguidores.

A veces, sube fotos familiares; en otras oportunidades, cumple con compromisos comerciales; mientras que en varias ocasiones comparte contenido vinculado al arte.

Esta vez, Melody Luz colocó en sus historias un video danzando con “Jenny from the block”, de Jennifer Lopez, de fondo.

Melody Luz (Foto: redes sociales).

EL MENSAJE DE MELODY LUZ

En el contenido publicado, la bailarina no sólo se movió al ritmo de JLo, sino que se comparó por un factor fundamental.

“También compartimos que no nos olvidamos de dónde venimos”, escribió en la historia recientemente posteada.