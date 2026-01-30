Melody Luz volvió a ser tema de conversación tras fuertes rumores de embarazo, pero la pareja de Alex Caniggia decidió ponerle fin a las especulaciones con una respuesta directa, fiel a su estilo y con una cuota de humor.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la bailarina compartió una imagen de una comida casera, tacos rellenos con camarones, verduras y limón, y acompañó la postal con una frase contundente: “Si me ven panza es porque me gusta comer. Y mucho”, junto a un emoji guiñando el ojo.

Melody Luz en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@melodyluz).

El mensaje fue interpretado como una clara desmentida a las versiones que circularon en las últimas horas sobre un posible embarazo. Lejos de dramatizar, Melody optó por normalizar algo tan cotidiano como disfrutar de la comida, sin dar explicaciones de más sobre su cuerpo.

MELODY LUZ SOBRE EL ROL DE ABUELA DE MARIANA NANNIS: “PREFIERO...”

Melody Luz fue contundente sobre el vínculo de su hija con la abuela paterna, Mariana Nannis: “Yo prefiero que mi hija, si tiene una abuela tan clasista, llame abuela a su real abuela, que es mi mamá, la que está y que la abraza y que le enseña, que no le importa la ropa que usa”.

Sobre Claudio Paul Caniggia como abuelo, Melody fue mucho más elogiosa: “Genial. Amoroso. Dibujan, juegan. El otro día estaba con la camiseta argentina en su cumple. Es un abuelo, se ven seguido. Alex trabaja con su papá en representación de jugadores, con todo el tema de manager”.

