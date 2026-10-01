La conciliación entre la hija de Luis Vadalá y Moria Casán está lejos de lograrse, mientras la serie biográfica de la One se mantiene al tope de las preferencias de los usuarios de Netflix.

“Acaba de fracasar la segunda audiencia de mediación de la hija de Luis vadalá contra la serie de Moria Casán”, afirmó Juan Etchegoyen.

Según el panelista de Nuevo Día hubo “un clima hostil en la audiencia”.

Moria Casán sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

“Los abogados de Moria se quejaron con los abogados de Ingrid Vadalá por filtrar información a la prensa”, precisó.

Qué pasará ahora

“La hija de Vadalá, va contra la productora de la serie, contra Netflix y también va contra Moria”.

“La abogada de Ingrid había avisado que iría hasta las últimas consecuencias y que iban a pedir un resarcimiento económico mucho más importante que el que están pidiendo hoy”, cerró Juan Etchegoyen.