La desaparición mediática de Mariana “Loly” Antoniale sigue siendo uno de los grandes enigmas del mundo del espectáculo argentino. A casi una década de su abrupto retiro de la televisión y de los medios, Luis Ventura volvió a referirse al tema.

El periodista pasó por Bondi Live para un extenso mano a mano con Ángel de Brito, donde repasó viejas internas del ambiente, conflictos históricos y etapas clave de su carrera.

Entre recuerdos de su pelea con Jorge Rial, su vínculo con Ricardo Fort y roces con distintas figuras del medio, la charla derivó inevitablemente hacia una pregunta que sigue generando curiosidad: qué ocurrió realmente con Loly Antoniale.

De Brito fue directo y quiso saber por qué la cordobesa decidió desaparecer por completo de la escena pública. En un primer momento, Ventura esquivó la respuesta con ironía. “La verdad es que no lo sé”, lanzó, aunque rápidamente quedó claro que algo sabía.

Ante la insistencia del conductor, el periodista fue más sincero: “Lo sé, pero no lo digo. Yo siempre la respeté”. Una frase que, lejos de cerrar el tema, alimentó aún más las especulaciones.

Foto: Captura de video de Instagram (@bondi_liveok)

LUIS VENTURA SOBRE LOLY ANTONIALE

La salida de Loly de los medios se produjo en 2015, poco después de su separación de Jorge Rial. Hasta ese momento, era una de las modelos y panelistas con mayor presencia en televisión.

De manera repentina dejó de aparecer en programas, cortó el vínculo con la prensa y se fue a Estados Unidos. Lo que comenzó como un viaje terminó convirtiéndose en una mudanza definitiva a Miami, donde armó una nueva vida lejos de las cámaras.

En ese contexto, Ventura recordó un rumor que circuló con fuerza en aquellos años: que Antoniale habría influido en Rial para que él fuera desvinculado de Intrusos en 2014, como consecuencia de algunas notas que no le habían gustado. Sin embargo, el periodista evitó confirmar o desmentir esa teoría. “No sé si fue así. Ni quiero averiguarlo. Si tomó distancia, sabrá por qué”, expresó, marcando un límite claro.

Al hablar de su último contacto con Loly, Ventura dejó entrever que existió una charla privada, pero eligió no dar detalles. Su postura fue de respeto absoluto hacia una decisión que considera personal. “Yo la conocí desde el día cero y siempre acompañé. A las parejas de mis hijos y de mis amigos las respeto”, concluyó, dando por cerrado el tema.