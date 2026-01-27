Luis Ventura volvió a hacer lo que mejor sabe: encender la bomba y dejar la mecha prendida. Durante su participación en el streaming de Bondi Live, el conductor mantuvo un filoso ida y vuelta con Ángel de Brito y lanzó declaraciones explosivas que reavivaron una vieja y oscura interna: ¿qué pasó realmente entre Jorge Rial y Viviana Canosa?

Todo comenzó cuando Ángel fue al hueso con su pregunta refiriéndose a Canosa: “¿El conflicto fue que se fue mal del programa? ¿O pasó otra cosa que nunca se supo?“, quiso saber. A lo que Ventura se sinceró sin dar muchos detalles: ”Pasó una cosa que nunca se supo”.

“¿Rial y Canosa tuvieron algo?“, insistió Ángel. Y el entrevistado fue por más con una frase que no pasó desapercibida: “A lo mejor una parte quería y la otra no“, atinó a decir. Y cerró: “O se asustaba, o le daba miedo, o le daba terror, o lo veía en todos lados“.

EL CONSEJO DE LUIS VENTURA A LUCIANO CASTRO, TRAS LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE GRISELDA SICILIANI

Los rumores de separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sacudieron a la farándula, y mientras los fanáticos especulan, Luis Ventura decidió salir a darle un consejo directo al actor.

Fue en el programa Polémica en el Bar, donde el periodista no se guardó nada y se refirió a la situación con su estilo contundente y picante: “Esto es para Luciano Castro. Que no pierda su autoestima”, comenzó diciendo Ventura, dejando en claro su intención de respaldar al actor.

El panelista remarcó que, a pesar de los rumores que rodean a la pareja, Castro no hizo nada malo: “Que se equivocó, se equivocó, pero no cometió ningún delito“, cerró, contundente.