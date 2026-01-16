Los rumores de separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sacudieron a la farándula, y mientras los fanáticos especulan, Luis Ventura decidió salir a darle un consejo directo al actor.

Fue en el programa Polémica en el Bar, donde el periodista no se guardó nada y se refirió a la situación con su estilo contundente y picante: “Esto es para Luciano Castro. Que no pierda su autoestima”, comenzó diciendo Ventura, dejando en claro su intención de respaldar al actor.

El panelista remarcó que, a pesar de los rumores que rodean a la pareja, Castro no hizo nada malo: “Que se equivocó, se equivocó, pero no cometió ningún delito“, cerró, contundente.

Foto: Captura (América)

“QUÉ VERGÜENZA”: EL DURÍSIMO COMENTARIO DE LETICIA SICILIANI CONTRA LUCIANO CASTRO TRAS EL ENGAÑO A GRISELDA

El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos y, esta vez, quien rompió el silencio fue Leticia Siciliani, la hermana de la actriz.

Consultada por el momento que atraviesa la pareja en medio de las versiones de engaño y crisis, Leticia fue clara: “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, dijo en una nota a A la tarde.

Por otro lado, sobre los rumores de separación, la joven lo tomó con humor: ”Al menos yo no me enteré”, aseguró, intentando bajar la espuma sobre una ruptura definitiva.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando la charla giró hacia el comportamiento de Castro, la entrevistada lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Por último, Leticia no ocultó su opinión después de que su propio cuñado se haya definido como ‘un patético’ por sus acciones: "Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Esto es para reír y decirle ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, cerró, sincera.