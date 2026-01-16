La fatídica semana de Luciano Castro después de que proliferaran en los medios testimonios de amantes habría sido demasiado para Griselda Siciliani, quien habría definido la situación sin medias tintas.
“Hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión“, contó Alejandro Castelo.
“Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal, pero estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados”, afirmó el periodista de A la Tarde.
“Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro”, advirtió el panelista, confiado en la palabra de personas del núcleo íntimo de los artistas.
Qué va a pasar entre Griselda y Luciano
Un detalle es que mientras Siciliani regresó a Buenos Aires para hacer unas escenas de la serie biográfica de Moria Casán, por estas horas Castro permanece en la zona de Mar del Plata con sus hijos.
“Se van a tomar un tiempo. Griselda le tuvo que manifestar esto a Luciano, mal que le pese y con mucho dolor él lo entiende”, continuó.
En esa conversación, la protagonista de Envidiosa le habría pedido al galán que le confiese “qué más puede aparecer”, como para prepararse para filtraciones mucho peores.
“Hoy por hoy están separados, no sabemos lo que va a pasar. Griselda necesita tomarse este tiempo”, cerró Castelo.
De hecho, este viernes Griselda Siciliani se había negado a dar declaraciones sobre Luciano Castro cuando fue abordada por Intrusos.
Noticia en desarrollo.