Luis Ventura vivió un momento profundamente emotivo en Polémica en el Bar, donde fue sorprendido con un especial homenaje por sus 70 años, cumplidos el 15 de enero.

El programa de América le preparó un tape en el que repasaron los momentos más comentados de su extensa carrera y recibió mensajes cargados de amor de sus seres queridos.

Las palabras de sus hijos, en especial los gestos de cariño de Antonito, el menor, y los mensajes de Nahuel y Facundo Ventura, terminaron de quebrar al periodista.

Captura de América TV, Polémica en el Bar.

Las lágrimas de felicidad de Luis Ventura por su cumpleaños

Apenas finalizó el video, Ventura se puso de pie y saludó afectuosamente a cada uno de los presentes en el estudio, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

“Gracias. No voy a pedir tres deseos, voy a pedir dos: salud y amor. El dinero no me hace falta”, expresó con la voz quebrada. “Son muchas emociones juntas”, agregó, mientras Mariano Iúdica le dedicaba unas sentidas palabras: “Te quiero mucho. Sos tan de barrio, tan popular”.

Captura de América TV, Polémica en el Bar.

Las valiosas palabras de Ventura sobre su padre, su origen y su crianza

En ese clima íntimo, Luis se permitió ir aún más profundo y habló de su historia personal, de su infancia y de la educación que recibió de sus padres, marcada por la humildad, el esfuerzo y el amor.

“Yo tuve dos viejos que me educaron. Me crié en un departamento de dos ambientes con mi hermano. Mis viejos dormían en una habitación y nosotros, que éramos dos bestias de dos metros, dormíamos en una cama individual porque la guita no alcanzaba. Mi viejo prefería mandarnos a un buen colegio antes que gastar en otras cosas”, recordó, emocionado.

Ventura también destacó el ejemplo cotidiano de su padre:“Volvía del trabajo trajeado, se sacaba el saco, se arrodillaba en el cemento y se ponía a jugar a la bolita en la vereda con nosotros. Así me crié”.

Con lágrimas en los ojos, cerró con una reflexión que atravesó al estudio:“En la Argentina tendría que haber menos grietas y más familias. Más padres que eduquen, que se separen menos y que junten a sus críos. Esto no es solo un programa de televisión, yo creo que acá hay una familia”.