Pablo Rago volvió a ser noticia en las últimas horas cuando decidió crear los “Martín Fierro de Barrio”, una premiación casera para reconocer a los comerciantes y vecinos que lo acompañan todos los días. La movida se viralizó y generó repercusión, sobre todo porque no consultó ni a Aptra ni a Luis Ventura, que le salió al cruce en A la tarde.

“Ventura está re caliente porque están desprestigiando los premios Martín Fierro. Dice que esto es bizarrear el premio y que lo va a tener que hablar con la comisión directiva”, dijo Santiago Sposato, leyendo un mensaje de Ventura. “Quiero hacerle una pregunta para Ventura: ¿él está enojado porque Pablo Rago está desvirtuando o porque se muere de envidia de la gran idea que tuvo?”, preguntó Karina Mazzocco.

Lejos de cualquier polémica, Rago salió a aclarar el verdadero motivo detrás de su gesto. En diálogo con Luis Bremer para el programa A la Tarde, contó: “Fue una idea loca porque tengo unos vecinos divinos”. El actor remarcó que la entrega fue espontánea y que, incluso, “faltaron varios” a la hora de recibir el reconocimiento.

Pablo Rago entregó su propio Martín Fierro "de Palermo" (Foto: Instagram @pablorago72)

Según explicó, la intención fue devolver el cariño que recibe a diario. “Me pareció una linda forma de agradecerles el afecto. Los veo todos los días cuando voy a hacer las compras”, relató Rago, dejando en claro que no buscó instalar ninguna competencia con la premiación oficial.

LUIS VENTURA CRUZÓ A PABLO RAGO POR CREAR LOS “MARTÍN FIERRO DE BARRIO” SIN AUTORIZACIÓN

Con su clásico humor, el actor le habló directo a Ventura: “Que no se enoje”, bromeó, desactivando cualquier posible enojo desde APTRA. Además, aclaró un detalle que llamó la atención en las fotos que circularon: “El premio con el que están en las fotos es mío, el que me gané el año pasado como Mejor Actor de Reparto por cine”.

Rago explicó que compartir su propio Martín Fierro fue parte del gesto simbólico: “Me pareció un lindo gesto para la gente con la que convivo todos los días, que trabaja todos los días, nos atiende y recibe con una sonrisa”, afirmó.

Pablo Rago le respondió a Luis Ventura las críticas por el Martín Fierro de Barrio (Fotos: capturas eltreve y América TV/ Instagram @pablorago72)

A quienes lo criticaron o sugirieron que buscaba algún rédito personal, Rago les respondió con humor: “Los que dicen que estoy lucrando con esto… El que lucró fue su movilero que se comió una pizza y yo la pizza la pago”, lanzó entre risas, en referencia a Oliver Quiróz, que ligó un canje entrevistando a una comerciante “premiada”.

Para cerrar, el actor aprovechó la ocasión para enviar un mensaje positivo: les deseó Feliz Navidad y Año Nuevo a todos, reafirmando el espíritu festivo y cercano que inspiró los “Martín Fierro de Barrio”.

