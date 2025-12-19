Después de varios días de ausencia y silencio en redes sociales, Evelyn Botto decidió explicar qué le ocurrió tras su participación en los Martín Fierro de Streaming. A través de una historia de Instagram, la actriz y cantante abrió su intimidad y contó que atravesó un momento de fuerte agotamiento físico y emocional, que la obligó a frenar su rutina habitual.

“Me preguntan si me pasó algo, así que les cuento”, comenzó escribiendo Botto, dando contexto a la preocupación de sus seguidores. Según relató, luego de la entrega de premios terminó con una fatiga vocal importante, al punto de que hablar le generaba dolor. “Después de los MF terminé muy fatigada de la voz y me quedé callada porque hablar me dolía”, explicó con sinceridad.

A esa situación se sumaron otros compromisos personales que le impidieron asistir a distintos eventos y mantenerse activa en redes durante esos días. Sin embargo, la artista se mostró agradecida con el público que la acompaña: “De todas formas, nos vemos en el verano para seguir compartiendo. Gracias, Lauchas y jijolos, nuevamente”, escribió, en referencia a su comunidad de seguidores.

Evelyn Botto habló de su mal momento tras los Martín Fierro de streaming. CRÉDITO: INSTAGRAM

LA ANGUSTIA DE EVELYN BOTTO

En su descargo, Evelyn Botto también reflexionó sobre el cansancio acumulado que viene arrastrando desde hace tiempo. Contó que incluso sus vacaciones estuvieron dedicadas a otros proyectos laborales, lo que terminó impactando en su bienestar. “Todas las vacaciones que tuve las usé para hacer otros proyectos, muy agradecida, pero al mismo tiempo el cansancio te empieza a quitar un poco el disfrute”, reconoció.

Finalmente, la actriz fue clara sobre su presente y la necesidad de priorizarse: “Necesito parar unos días”, concluyó, cerrando el mensaje con un nuevo agradecimiento a quienes se preocuparon por ella.