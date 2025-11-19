Ángel de Brito publicó una foto en que se vio a Evelyn Botto y Fede Bal juntos en el show de Oasis, pero ella hizo caso omiso en su cuenta de Instagram.

Es que, a pesar de compartir el espectáculo con el actor, la cantante no lo mostró en sus redes sociales.

Evelyn Botto finge demencia y sube fotos con sus amigos en el show de Oasis: ¿y Fede Bal? | Créditos: Instagram @evelynbotto

En las últimas horas, Evelyn subió un álbum con fotos suyas, de la presentación de la banda británica y de la compañía de sus amigos.

EVELYN BOTTO Y FEDE BAL, JUNTOS EN EL SHOW DE OASIS

Oasis volvió a la Argentina y una de las noticias en relación a su show tuvo que ver con lo que pasó en el campo.

Ángel de Brito publicó en sus redes sociales una foto de ambos abrazados, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno al vínculo que ambos insisten en definir como una relación abierta, sin rótulos ni exclusividad.