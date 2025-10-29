Natalia Oreiro protagoniza “Campamento con mamá”, la comedia argentina que se convirtió en furor en Netflix y no para de sumar espectadores.

Junto a un elenco que incluye a Dalia Gutmann, Pablo Rago y Sofi Morandi, la película se metió de lleno entre las más vistas del catálogo.

La historia, dirigida por Martino Zaidelis y producida por Juan José Campanella, propone una mirada fresca y divertida sobre los vínculos familiares, especialmente en esa etapa explosiva que es la adolescencia.

Ezequiel Sanz, Pablo Rago, Natalia Oreiro, Dalia Gutmann en "Campamento con mamá". (Foto: Netflix/Cleo Bouza)

De qué trata “Campamento con mamá”

En el centro de la película está Patri Peiró (Natalia Oreiro), una madre controladora que intenta mostrarse más relajada frente a su hijo Ramiro, de 13 años, quien sueña con irse a vivir con su papá.

Natalia Oreiro y Milo Lis en "Campamento con mamá". (Foto: Netflix/Cleo Bouza)

Todo se desmadra cuando, tras un imprevisto con el chofer del micro escolar, Patri se ofrece a manejar el colectivo y termina acompañando al grupo al campamento.

A partir de ahí, nada sale como estaba planeado. Entre malentendidos típicos de la adolescencia y el esfuerzo de una madre por adaptarse a un mundo que cambia a toda velocidad, la película se convierte en una montaña rusa de emociones.

Tráiler de “Campamento con mamá”

Reparto de “Campamento con mamá”