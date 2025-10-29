Natalia Oreiro protagoniza “Campamento con mamá”, la comedia argentina que se convirtió en furor en Netflix y no para de sumar espectadores.
Junto a un elenco que incluye a Dalia Gutmann, Pablo Rago y Sofi Morandi, la película se metió de lleno entre las más vistas del catálogo.
La historia, dirigida por Martino Zaidelis y producida por Juan José Campanella, propone una mirada fresca y divertida sobre los vínculos familiares, especialmente en esa etapa explosiva que es la adolescencia.
De qué trata “Campamento con mamá”
En el centro de la película está Patri Peiró (Natalia Oreiro), una madre controladora que intenta mostrarse más relajada frente a su hijo Ramiro, de 13 años, quien sueña con irse a vivir con su papá.
Todo se desmadra cuando, tras un imprevisto con el chofer del micro escolar, Patri se ofrece a manejar el colectivo y termina acompañando al grupo al campamento.
A partir de ahí, nada sale como estaba planeado. Entre malentendidos típicos de la adolescencia y el esfuerzo de una madre por adaptarse a un mundo que cambia a toda velocidad, la película se convierte en una montaña rusa de emociones.
Tráiler de “Campamento con mamá”
Reparto de “Campamento con mamá”
- Natalia Oreiro como Patricia Pomiró
- Milo Zeus Lis como Ramiro
- Pablo Rago como Diego
- Dalia Gutmann como Giselle
- Sofía Morandi como Carla Pomiró
- Sebastián Arzeno como Walter
- Paula Baldini como Francesca
- Mora Starosta como Luz
- Zoe Kunischi Segovia como Sofía
- Manuel Kaplan Goldstein como Bautista
- Jana Juárez como Ariana
- Manuel Federico Pérez como Martín
- Ezequiel Sanz como «Oso»