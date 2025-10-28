Luego de su exitoso paso por los cines de Latinoamérica, el caos cómico y la diversión desopilante regresan con Otro viernes de locos, la esperada secuela del clásico de Disney protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Estreno exclusivo en Disney+: 12 de noviembre.

De qué trata Otro viernes de locos

Combinando humor, emoción y un toque de magia, Otro viernes de locos marca el regreso de las inolvidables Tess (Jamie Lee Curtis) y Anna Coleman (Lindsay Lohan), madre e hija que alguna vez intercambiaron cuerpos y aprendieron a ponerse en los zapatos de la otra.

En esta secuela, la historia se traslada a una nueva generación. Anna ahora es mamá y está formando una familia ensamblada, con los desafíos y alegrías que eso implica. Pero cuando la magia vuelve a hacer de las suyas… todo puede pasar.

Reparto y equipo de Otro viernes de locos

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis speak en la premiere de "Freakier Friday", en Los Angeles, California, U.S., July 22, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

Jamie Lee Curtis como Tess Coleman

Lindsay Lohan como Anna Coleman

Nuevos personajes interpretados por la hija y la futura hijastra de Anna, que aportan una mirada moderna al clásico intercambio de roles.

La película retoma el espíritu del film original con una dirección ágil, humor físico, y momentos emotivos que harán reír y emocionar a toda la familia.

Estreno en Disney+

🗓️ Fecha de estreno: 12 de noviembre de 2025

📍 Plataforma: Disney+

🎞️ Título original: Freaky Friday 2 / Another Freaky Friday

👨‍👩‍👧‍👦 Género: Comedia familiar, fantasía, remake Disney