Se terminó la paciencia. Luis Ventura apuntó directo contra Jorge Rial y lanzó una catarata de declaraciones explosivas al aire de A la tarde, a horas del debut del nuevo programa de Beto Casella por América.

Ventura salió al cruce de versiones que, según él, instaló Rial sobre una supuesta censura dentro del canal por una entrevista que le realizó a Casella para Secretos Verdaderos: “Yo sé que algunos integrantes de mi familia trataron de esconderme lo que vos dijiste con respecto a una censura dentro de este canal, con relación a una nota que yo hice y que va a salir”, comenzó diciendo al aire.

“Con Beto hablamos de todo, incluso de vos también. Nunca recibí un llamado diciendo ‘esto no se toca’, ‘de esto no se pregunta’, ‘esto no va’, ‘no te vamos a permitir sacar el programa’. Nunca pasó eso. Cosa que vos dijiste que me apretaron, que me cortaron, o no sé qué caraj... dijiste”, siguió.

Foto: Captura (América)

Lejos de bajar el tono, Ventura redobló la apuesta y apuntó a cuestiones personales y judiciales: “Ellos creen que soy yo que no suelto. No, sos vos que no soltás, ¿entendés? Porque llamás para tratar de manejar la entrega de Martín Fierro. Me denunciás en la Justicia. Yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a una mediación. Y vos te quedabas dormido”.

“No mientas más. Yo no me meto en tu vida. No te metas en la mía y en mi laburo y en mi pan”, cerró el conductor (que está reemplazando a Karina Mazzocco), sin filtro.

LUIS VENTURA REVELÓ QUÉ PASÓ REALMENTE ENTRE JORGE RIAL Y VIVIANA CANOSA

Luis Ventura volvió a hacer lo que mejor sabe: encender la bomba y dejar la mecha prendida. Durante su participación en el streaming de Bondi Live, el conductor mantuvo un filoso ida y vuelta con Ángel de Brito y lanzó declaraciones explosivas que reavivaron una vieja y oscura interna: ¿qué pasó realmente entre Jorge Rial y Viviana Canosa?

Todo comenzó cuando Ángel fue al hueso con su pregunta refiriéndose a Canosa: “¿El conflicto fue que se fue mal del programa? ¿O pasó otra cosa que nunca se supo?“, quiso saber. A lo que Ventura se sinceró sin dar muchos detalles: ”Pasó una cosa que nunca se supo”.

“¿Rial y Canosa tuvieron algo?“, insistió Ángel. Y el entrevistado fue por más con una frase que no pasó desapercibida: “A lo mejor una parte quería y la otra no“, atinó a decir. Y cerró: “O se asustaba, o le daba miedo, o le daba terror, o lo veía en todos lados“.