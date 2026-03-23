El relanzamiento de A la tarde no trajo la calma que esperaba la producción. Por el contrario, la apuesta por un nuevo formato de talk show, dejando de lado el clásico programa de espectáculos, desató una serie de problemas que quedaron expuestos frente a las cámaras y terminaron con la furia de Karina Mazzocco y una renuncia sorpresiva.

En los últimos días, el ciclo de Karina Mazzocco vivió un momento incómodo durante una entrevista a Patricia Suárez Cruz, expareja del exfutbolista Carlos Mac Allister. El desorden en el estudio se hizo evidente cuando el abogado de la mujer y el panelista Daniel Fava protagonizaron un cruce en vivo, dejando en claro el clima tenso que atraviesa el programa.

Karina Mazzocco en A la Tarde (Foto: captura América TV)

El giro hacia historias de vida y conflictos reales implicó también una renovación del panel, pero la transición no fue sencilla. Según relató Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo, la situación se volvió insostenible: “A Karina la volvieron loca: le cambiaron el formato, lo mandaron a Ventura a hacer inteligencia artificial que no se termina de entender lo que quisieron hacer… Historias que presentan y que no tienen tiempo para hacerla”.

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“Karina pedía ayuda a los gritos con su discurso porque todo el tiempo se le abrían puertas, puertas, puertas… Le decían una cosa por la cucaracha, salía otro que le decía otra cosa, el invitado que estaba revelado, el panelista Fava quería hablar y le dice ‘Volvete a tu lugar’. Un día para olvidar”, agregó Piaggio.

Foto: captura América TV

Después de la emisión, la conductora pidió orden y respeto a la producción en una reunión interna, buscando ponerle fin al caos que se vivió al aire. Pero el clima interno ya estaba caldeado.

En ese contexto, Lío Pecoraro confirmó una noticia que terminó de sacudir al equipo: la renuncia del doctor Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández. La salida del abogado se produjo tras un fuerte cruce con Luis Ventura, quien intervino en una discusión vinculada a la expareja del letrado y lanzó una frase que encendió la polémica: “¡Mandá trabajos de umbanda!”, en alusión a supuestas maniobras extrajudiciales. Tras ese episodio, Castillo decidió dar un paso al costado.

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