El ciclo “A la tarde”, conducido por Karina Mazzocco, sigue consolidándose como una de las propuestas más fuertes de las tardes televisivas. El programa, que se emite de lunes a viernes de 16:30 a 18:00 hs, cuenta con un panel de reconocidas figuras como Luis Ventura, Cora Debarbieri, Josefina Pouso, Luis Bremer, Daniel Fava, Carmela Bárbaro y Daniel Ambrosino, entre otros.

En las últimas horas, se confirmó la incorporación de un nuevo panelista: Santiago Sposato. Si bien el periodista ya había participado en algunas emisiones como reemplazo, ahora se suma de manera fija al staff del programa.

Santiago Sposato

EL CRECIMIENTO DE “A LA TARDE” EN AMÉRICA TV

Además del reconocimiento que obtuvo recientemente Sposato en la gala de los Premios Martín Fierro, el ciclo que conduce Karina Mazzocco ha logrado instalar una agenda propia que lo diferencia de la competencia. Con investigaciones exclusivas, testimonios inéditos, escándalos mediáticos, historias desconocidas de famosos y hasta pruebas de ADN, el programa se consolidó como uno de los espacios más atractivos para la audiencia de las tardes.