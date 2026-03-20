El conflicto mediático entre Raquel Mancini y el programa “A la tarde” sumó un nuevo capítulo. Luego de las fuertes críticas de la ex vedette hacia el ciclo de América TV, Karina Mazzocco decidió salir a responder y aclarar su postura.

La polémica tomó fuerza durante el fin de semana, cuando Mancini aseguró que su experiencia en el programa había sido “fea e incómoda”, generando repercusión en el mundo del espectáculo.

KARINA MAZZOCCO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS DE RAQUEL MANCINI

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, la conductora fue consultada directamente sobre las declaraciones de Raquel Mancini y no esquivó el tema.

“Me sorprende lo de Raquel porque estuvo un tiempo en nuestro programa y siempre estuvo bien en el panel. Nunca hubo ninguna intención de perjudicarla, al contrario. Nosotros siempre deseamos que todos brillen en el programa”, expresó Karina Mazzocco.

LA EXPLICACIÓN DE KARINA MAZZOCCO SOBRE LO OCURRIDO EN “A LA TARDE”

“Tal vez no terminó de entender cómo se trabaja o las cuestiones técnicas, pero jamás hubo intencionalidad de nada malo”, sostuvo.

Raquel Mancini cumple 60 años. Foto: Instagram @raquel_mancini

“Tal vez si no le pusieron una cucaracha fue porque no había, pero no puedo creer que piense que hubo mala intención”.

“NO ME INTERESA EL CONFLICTO”, LA FRASE FINAL DE MAZZOCCO

“No me interesa en lo más mínimo entrar en ningún conflicto con ella”, concluyó la conductora.